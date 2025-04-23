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У Марганці росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, багато загиблих
У Марганці росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, багато загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205779-u-marganci-rosiyany-vdaryly-dronom-kamikadze-po-avtobusu-z-pracivnykamy-pidpryiemstva-bagato.htmlРакурс
Кількість загиблих через атаку по Марганцю зросла до девʼяти. Також відомо про 30 травмованих, повідомив керівник ОВА Олег Лисак.
Росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, уточнив він.
У ДСНС опублікували фото з місця трагедії.
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