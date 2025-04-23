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Ракурс
У Марганці росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, багато загиблих

У Марганці росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, багато загиблих (ФОТО)

23 кві 2025, 08:50
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Кількість загиблих через атаку по Марганцю зросла до девʼяти. Також відомо про 30 травмованих, повідомив керівник ОВА Олег Лисак.

Росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, уточнив він.

У ДСНС опублікували фото з місця трагедії.

Джерело: Ракурс


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