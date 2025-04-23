У Марганці росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, багато загиблих

У Марганці росіяни вдарили дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, багато загиблих (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n205779-u-marganci-rosiyany-vdaryly-dronom-kamikadze-po-avtobusu-z-pracivnykamy-pidpryiemstva-bagato.html

23 кві 2025, 08:50 999

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