Суд у Вашингтоні наказав адміністрації Трампа відновити роботу "Голосу Америки" та поновити його працівників

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Федеральний суд у Вашингтоні постановив, що адміністрація Трампа повинна відновити роботу Голосу Америки та поновити його працівників на посадах.

Колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш розповів, що це означає.

Суддя Ройс Ламберт (до речі, призначений ще Ронайльдом Рейганом) вказав: зусилля з розпуску «Голосу Америки», ймовірно, були прямим порушенням кількох федеральних законів США — а рішення про це було «свавільним і примхливим».

Натомість адвокати уряду стверджували, що розпуск «Голосу Америки» не порушує права журналістів, передбачених Першою поправкою, адже йдеться про розпуск всієї агенції, а не про переслідування окремих журналістів через їхню позицію. Суддя з цими аргументами не погодився.

Відсутній не лише обґрунтований аналіз з боку відповідачів, а й будь-який аналіз взагалі, — написав він у своєму висновку.

Це вже друге судове рішення щодо відновлення Голосу Америки. Воно стосується працівників, яких відправили у відпустку чи звільнили після виконавчого указу Дональда Трампа 14 березня.

Нагадаємо, перед цим інший суддя заморозив процес розпуску організації та звільнення працівників. Зараз маємо більше конкретики — але все одно це ще не означає негайного повернення мовлення «Голосу Америки».