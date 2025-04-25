рф ночью атаковала Украину 103 беспилотниками. Фото:

https://racurs.ua/n205830-rf-nochu-atakovala-ukrainu-103-bespilotnikami-pyat-oblastey-postradali.html

Ракурс

Україна відбилася ще від однієї масованої атаки росіян з повітря.

У ніч на 25 квітня росіяни запустили 103 ударних БпЛА з російських Курська, Брянська й Орла. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України 25 квітня повідомили у Telegram.

Збити вдалося 41 дрон противника на сході, півночі та в центрі країни. Ще 40 безпілотників були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував у Telegram, що внаслідок обстрілу БпЛА типу «Шахед» у Харкові були пошкоджені чотири будівлі ресторанного комплексу.

А в Сумській області, за інформацією обласної військової адміністрації, безпілотники атакували Охтирську громаду. Було зафіксовано сім вибухів. Обстріл пошкодив навчальний заклад, а в п’ятиповерховому житловому будинку повилітали вікна. Вибухова хвиля пошкодила нежитлові приміщення. Поранення дістав мирний житель.

Начальник Черкаської ОВА повідомив про збиття 16 російських дронів над регіоном. Попередньо відомо, що на Золотоніщині уламки дрона пошкодилио вікна та дахи у двох житлових будинках і кількох господарських спорудах, а також автомобіль. Про травмованих інформація не надходила.

Нагадаємо, у Павлограді російський БпЛА пошкодив житловий п’ятиповерховий будинок. Відомо про двох загиблих осіб та шістьох постраждалих. Одна з поранених у важкому стані, а решта — у стані середньої тяжкості.