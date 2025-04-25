Рашисты били по Киеву 24 апреля корейскими ракетами — Зеленскийhttps://racurs.ua/n205842-rashisty-bili-po-kievu-24-aprelya-koreyskimi-raketami-zelenskiy.htmlРакурс
Для ударів по Києву 24 квітня російські загарбники застосували балістику з Північної Кореї.
Про це сьогодні, 25 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї, — зазначив Зеленський.
Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети, — додав він.
За словами Зеленського, у ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них вироблена американськими компаніями.
Він наголосив, що потрібно посилювати тиск на росію, щоб домогтися від неї повного припинення вогню.
Без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств — це перший пріоритет, — наголосив Зеленський.