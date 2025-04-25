Последствия российского ракетного удара по Киеву, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n205842-rashisty-bili-po-kievu-24-aprelya-koreyskimi-raketami-zelenskiy.html

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Для ударів по Києву 24 квітня російські загарбники застосували балістику з Північної Кореї.

Про це сьогодні, 25 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї, — зазначив Зеленський.

Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети, — додав він.

За словами Зеленського, у ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них вироблена американськими компаніями.

Він наголосив, що потрібно посилювати тиск на росію, щоб домогтися від неї повного припинення вогню.