Марина и Петр Порошенко, фото: «Европейская солидарность»

https://racurs.ua/n205846-jena-poroshenko-podala-isk-o-razdele-imuschestva-v-evrosolidarnosti-nazvali-prichinu.html

Ракурс

Прес-служба «Євросолідарності» прокоментувала появу у ЗМІ новини про позов дружини Петра Порошенка Марини про розподіл майна.

У політсилі стверджують, що цей позов — «спільна тактика захисту родини Порошенків» від спроб «заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність». Йдеться про запроваджені щодо Порошенка санкції, документ про які у лютому 2025 року підписав президент України Володимир Зеленський.

Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду, — наголошують у політсилі.

Петро і Марина Порошенки повідомили суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній, тож у суду нема підстав не задовольнити позов вже на наступному тижні, — додали у «Євросолідарності. — Петро і Марина Порошенки просять передати всім, кого це цікавить: їхній шлюб залишається міцним і наповненим любов’ю, взаємопідтримкою і повагою вже 40 років, чого вони бажають і подружжю Зеленських.

Раніше сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що дружина Порошенка звернулася до суду з позовом про поділ з ним майна. Про це йшлося у відповідній ухвалі Крижопільського районного суду Вінницької області, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Позов було подано 27 березня, підготовче засідання призначене на 29 квітня.

Пізніше сьогодні Порошенко на своїй Фейсбук-сторінці опублікував спільне фото з дружиною.