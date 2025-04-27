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Марина Порошенко делит имущество на 17 млрд с мужем, в "Евросолидарности" заявили о "защите от санкций"

Марина Порошенко делит имущество на 17 млрд с мужем, в «Евросолидарности» заявили о «защите от санкций»

27 апр 2025, 08:32
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Петро Порошенко не розлучається з дружиною в також політиком Мариною. Після появи відповідних анонсів у Телеграм Петро Порошенко опублікував фото у своїх соцмережах, де він обіймає дружину. Порошенко підписав фото: «Кохаю».

Позов Марини Порошенко про поділ майна — це вимушений крок для захисту від санкцій, запроваджених Зеленським проти Петра Порошенка, пояснили у партії «Європейська солідарність».

Там додали, що це спільна тактика захисту родини від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність.

Петро та Марина Порошенки сповістили суд про те, що спір про умови розподілу між ними відсутній, тож очікують на задовільний вирок уже наступного тижня, заявили у пресслужбі партії.

Новини про «позов дружини проти Порошенка» і «можливе розлучення», які женуть провладні канали — це продовження спроб політичної боротьби президента Зеленського проти його попередника і спроб його дискредитації на тому ж самому низькому моральному рівні як і всі попередні її прояви, — йдеться у коментарі пресслужби «ЄС».

Там сповістили, що Петро і Марина Порошенки добре обізнані з тим, що за їхнім приватним життям ведеться постійне спостереження і ця інформація передається до Офісу президента.

Тому позов, за словами партійців, про розподіл майна — спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність. Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду.

Петро і Марина Порошенки просять передати всім, кого це цікавить: їхній шлюб залишається міцним і наповненим любов’ю, взаємопідтримкою і повагою вже 40 років, чого вони бажають і подружжю Зеленських, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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