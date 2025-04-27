Разведка Британии рассказала, как россия вербует иностранцев на войну против Украины

https://racurs.ua/n205885-razvedka-britanii-rasskazala-kak-rossiya-verbuet-inostrancev-na-voynu-protiv-ukrainy.html

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Розвідка Великої Британії присвятила свій останній огляд тому, як росія вербує іноземців до лав своїх збройних сил для участі у розв’язаній нею війні проти України.

У період з квітня 2023 року по кінець травня 2024 року для участі у війні рф набрала в Москві понад 1500 іноземних громадян, згідно з нещодавнім дослідженням незалежного російського ЗМІ «Важные истории».

Повідомляють, що найбільша кількість добровольців прибула з країн Південної та Східної Азії (771 особа), за ними слідують колишні радянські республіки (523 особи) та Африка (72 особи).

У розвідці припускають, що вербування іноземних громадян до російської армії має здебільшого несистемний характер.