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Ракурс
Разведка Британии рассказала, как россия вербует иностранцев на войну против Украины

Разведка Британии рассказала, как россия вербует иностранцев на войну против Украины

27 апр 2025, 13:07
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Розвідка Великої Британії присвятила свій останній огляд тому, як росія вербує іноземців до лав своїх збройних сил для участі у розв’язаній нею війні проти України.

У період з квітня 2023 року по кінець травня 2024 року для участі у війні рф набрала в Москві понад 1500 іноземних громадян, згідно з нещодавнім дослідженням незалежного російського ЗМІ «Важные истории».

Повідомляють, що найбільша кількість добровольців прибула з країн Південної та Східної Азії (771 особа), за ними слідують колишні радянські республіки (523 особи) та Африка (72 особи).

У розвідці припускають, що вербування іноземних громадян до російської армії має здебільшого несистемний характер.

Источник: Ракурс


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