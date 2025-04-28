Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не засчитывается американская помощь, оказанная ранее

https://racurs.ua/n205904-ukraina-i-ssha-dogovorilis-chto-v-soglashenii-o-nedrah-ne-zaschityvaetsya-amerikanskaya-pomosch.html

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Україна та США домовилися, що в угоді про надра не зараховується американська допомога, надана раніше.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту до США.

Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов’язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання, — розповів Шмигаль.

Очільник уряду розповів про зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом в межах візиту української делегації до США на Spring Meetings Світового банку та МВФ. Під час зустрічі з Бессентом окремою темою розмови була угода про ресурси між Україною та США.

Раніше адміністрація Трампа наполягала на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проєктів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядав це як «компенсацію» за зброю та іншу допомогу, надану Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.