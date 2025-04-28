ВАКС начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения экс-заместителю главы ОП Смирнову

https://racurs.ua/n205905-vaks-nachal-rassmotrenie-hodataystva-ob-izmenenii-mery-presecheniya-eks-zamestitelu-glavy-op.html

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Вищий антикорупційний суд (​​ВАКС) розпочав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову.

Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабара у вигляді робіт з будівництва на 100 тис. дол, повідомили у Центрі протидії корупції.

Під час судового засідання стало відомо багато деталей щодо цієї справи:

За версією слідства, Смирнов набув об'єктів нерухомого та рухомого майна на суму понад 17 млн грн, що на 15,7 млн грн перевищує його законні доходи.

Крім того, у 2019−2021 роках Смирнов незаконно набув кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні на Одещині. Для маскування таких дій він звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об'єктів майже 6,5 млн грн.

У подальшому власник будівельної фірми Ігор Чернишов звернувся до Смирнова з проханням допомогти його фірмі «Релікт Інвест» перемогти у тендері, запропонувавши натомість «відпрацювати» 100 тис. доларів на будівництві будинку в Приморську.

Йшлося про тендер на будівництво спортмайданчика в Арцизі Одеської області (вартістю 40 млн грн). Переможцем стала інша, дешевша компанія, але після втручання Смирнова рішення Антимонопольного комітету було скасовано.

Претензії до переможця виглядали абсурдно: наприклад, «відсутність номера телефону банку» в довідці про банківські реквізити. Але саме це АМКУ визнав достатньою підставою для зняття конкурента з торгів.

Рішення ухвалювали: голова тендерної колегії АМКУ була Ірина Копайгора, донька викладача Володимира Зеленського; голова АМКУ Ольга Піщанська, давня подруга сім’ї Зеленських із Кривого Рогу; її сестра, Світлана Піщанська, керувала італійською фірмою, на яку оформлена вілла Зеленських у Форте-дей-Мармі.

Це перша справа, де «мінне поле» закладене настільки близько до Зеленського особисто. Смирнов, як ексзаступник голови ОП, знає надто багато. Якщо він піде на угоду зі слідством, це може стати найгучнішою історією за час війни, — пишуть у ЦПК.

Наступне засідання ВАКС у цій справі — 30 квітня.