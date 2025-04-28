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Ракурс
Стала известна дата конклава для выборов нового Папы Римского

Стала известна дата конклава для выборов нового Папы Римского

28 апр 2025, 13:59
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Конклав для виборів нового Папи Римського збереться у Ватикані 7 травня.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Кардинали під час закритої зустрічі у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу, погодили дату. Офіційно її оголосять найближчим часом.

Близько 135 кардиналів з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років, можуть взяти участь у конклаві та обрати нового лідера Церкви для 1,4 мільярда вірян.

Ставки у виборі нового папи надзвичайно високі. Наступний понтифік успадкує глибоко розділену Церкву, яка бореться з ідеологічною напругою через такі питання, як інтеграція ЛГБТК+ і зловживання священнослужителів, а також керуватиме Ватиканом у конфліктному геополітичному ландшафті, який швидко змінюється.

Источник: Ракурс


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