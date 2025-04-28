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Ракурс
Стала відома дата конклаву для виборів нового Папи Римського

Стала відома дата конклаву для виборів нового Папи Римського

28 кві 2025, 13:59
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Конклав для виборів нового Папи Римського збереться у Ватикані 7 травня.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Кардинали під час закритої зустрічі у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу, погодили дату. Офіційно її оголосять найближчим часом.

Близько 135 кардиналів з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років, можуть взяти участь у конклаві та обрати нового лідера Церкви для 1,4 мільярда вірян.

Джерело: Ракурс


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