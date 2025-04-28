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Конклав для виборів нового Папи Римського збереться у Ватикані 7 травня.
Стала відома дата конклаву для виборів нового Папи Римського
Стала відома дата конклаву для виборів нового Папи Римськогоhttps://racurs.ua/ua/n205909-stala-vidoma-data-konklavu-dlya-vyboriv-novogo-papy-rymskogo.htmlРакурс
Конклав для виборів нового Папи Римського збереться у Ватикані 7 травня.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Кардинали під час закритої зустрічі у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу, погодили дату. Офіційно її оголосять найближчим часом.
Близько 135 кардиналів з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років, можуть взяти участь у конклаві та обрати нового лідера Церкви для 1,4 мільярда вірян.