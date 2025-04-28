россия официально выдвинула свои условия для завершения войны в Украине

рф официально выдвинула свои условия для завершения войны. Фото:

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Країна-агресор російська федерація висунула свої вимоги для мирного врегулювання по Україні.

Вимоги Кремля для завершення російсько-української війни мало чим відрізняються від тих, які вже були озвучені раніше. Вони свідчать про серйозні розбіжності між рф та Сполученими Штатами Америки стосовно умов мирної угоди. Вимоги озвучив міністр закордонних справ росії Сергій Лавров в інтерв’ю бразильській газеті O Globo.

Вимоги рф наступні:

Україна не вступає в НАТО, її мають «демілітаризувати» та «денацифікувати».

Окупація Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей отримує міжнародне визнання.

З росії знімають санкції та повертають заморожені активи.

рф відкидає пропозицію америкаеців про передачу контролю над Запорізькою АЕС Україні та США.

В Україні скасовують закони, які обмежують використання російських мови, культури, церкви.

Ми також добиватимемося надійних гарантій безпеки російської федерації від загроз, які створюються ворожою діяльністю Північноатлантичного альянсу, Європейського Союзу та їх окремих держав-членів на наших західних кордонах, — додав Лавров.

Нагадаємо, 26 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія «дуже близькі до угоди». Американський лідер зазначив, що Київ та Москва мають незабаром домовитися щодо припинення війни, бо значна кількість ключових пунктів угоди уже була погоджена й сторони тепер «мають зустрітися на найвищому рівні».

Джерело: O Globo