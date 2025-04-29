Армия рф запустила по Украине 100 беспилотников. Фото:

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Країна-агресор росія 29 квітня спрямувала по Україні 100 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів інших типів.

Ворожі дрони злітали з районів Курська, Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська в росії з Чауди в окупованому Криму. Працювали на цілях авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Наразі відомо про збиття 37 російських дронів. Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.

Міський голова Києва Віталій Кличко поінформував у Telegram, що ворог поцілив по Деснянському району столиці. Там унаслідок атаки зайнявся приватний будинок і автівки. Унаслідок обстрілу була знищена триповерхова будівля бази відпочинку.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що постраждали троє осіб. Їм надали медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

У повітряному просторі столиці та околицях було зафіксовано 11 ворожих безпілотників. З них дев’ять знищено, а два — радіолокаційно втрачені.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що в Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу БпЛА був пошкоджений житловий будинок і спалахнула пожежа. А в селі Зарічне Старосалтівської територіальної громади через атаку «Шахедів» винпикла пожежа в недіючій будівлі. У селі ворожий БпЛА спричинив пожежу на порожньому дерев’яному складі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області внаслідок нальоту БпЛА у Губиниській громаді загинула 12-річна дівчинка. Також постраждали дівчинка шести років і двоє дорослих. Поранені перебувають на амбулаторному лікуванні. Приватний будинок та господарська споруда були частково зруйновані.