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Последствия обстрела Гуляйполя, фото: Запорожская ОВА
Рашисты обстреляли «градами» Гуляйполе (ФОТО)https://racurs.ua/n205960-rashisty-obstrelyali-gradami-gulyaypole-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області з реактивних систем залпового вогню — зафіксовані щонайменше 25 прильотів.
Про це сьогодні, 30 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни атакують прифронтові території. В Гуляйпільській громаді зафіксовано понад 25 прильотів після атаки «Градом». За попередніми даними, люди на щастя, не постраждали, — зазначив Федоров.
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