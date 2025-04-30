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Ракурс
Последствия обстрела Гуляйполя, фото: Запорожская ОВА

Рашисты обстреляли «градами» Гуляйполе (ФОТО)

30 апр 2025, 17:49
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Російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області з реактивних систем залпового вогню — зафіксовані щонайменше 25 прильотів.

Про це сьогодні, 30 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакують прифронтові території. В Гуляйпільській громаді зафіксовано понад 25 прильотів після атаки «Градом». За попередніми даними, люди на щастя, не постраждали, — зазначив Федоров.

Наслідки російського обстрілу Гуляйполя, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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