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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Гуляйполя, фото: Запорізька ОВА

Рашисти обстріляли «градами» Гуляйполе (ФОТО)

30 кві 2025, 17:49
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Російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області з реактивних систем залпового вогню — зафіксовані щонайменше 25 прильотів.

Про це сьогодні, 30 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакують прифронтові території. В Гуляйпільській громаді зафіксовано понад 25 прильотів після атаки «Градом». За попередніми даними, люди на щастя, не постраждали, — зазначив Федоров.

Наслідки російського обстрілу Гуляйполя, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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