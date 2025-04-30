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Наслідки російського обстрілу Гуляйполя, фото: Запорізька ОВА
Рашисти обстріляли «градами» Гуляйполе (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205960-rashysty-obstrilyaly-gradamy-gulyaypole-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області з реактивних систем залпового вогню — зафіксовані щонайменше 25 прильотів.
Про це сьогодні, 30 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни атакують прифронтові території. В Гуляйпільській громаді зафіксовано понад 25 прильотів після атаки «Градом». За попередніми даними, люди на щастя, не постраждали, — зазначив Федоров.
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