Наслідки російського обстрілу Гуляйполя, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n205960-rashysty-obstrilyaly-gradamy-gulyaypole-foto.html

Ракурс

Російські загарбники обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області з реактивних систем залпового вогню — зафіксовані щонайменше 25 прильотів.

Про це сьогодні, 30 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.