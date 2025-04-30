Наслідки російських атак по Донеччині, фото: ДСНС

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У Слов’янську на Донеччині внаслідок чергової атаки російських безпілотників виникла масштабна пожежа на території приватного сектору.

Зазнали руйнувань 12 приватних житлових будинків та чотири цивільні автомобілі. Про це сьогодні, 30 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Донеччини.

Під час ліквідації пожеж, спричинених ворожими атаками, рятувальники були змушені неодноразово призупиняти роботи через повторні обстріли. Попри складні умови, надзвичайники приборкали всі загоряння, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що до боротьби з вогнем залучали сучасного помічника — пожежного робота Wolf R1 із ДСНС Дніпропетровщини.

Крім того, чотири російські дрони атакували Добропілля. Там пошкоджені будівля шахти, кав’ярня, автобуси та автомобілі. Виникла пожежа. Постраждала одна людина.