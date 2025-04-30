Суд заключил под стражу Леонида Шимана, фото: Центр противодействия коррупции

https://racurs.ua/n205966-delo-brakovannyh-min-sud-vzyal-pod-straju-direktora.html

Ракурс

Шевченківський райсуд Києва сьогодні, 30 квітня, взяв під варту директора «Павлоградського хімічного заводу» Леоніда Шимана.

Він є третім підозрюваним в справі бракованих мін, якому сьогодні обрали запобіжний захід. Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.

Слідчий суддя Шевченківського суду задовольнив клопотання слідчого СБУ та взяв під варту директора Павлоградського Хімзаводу Леоніда Шимана. Він пробуде в СІЗО до 27 червня 2025 року, — розповіли у ЦПК.

Зазначається, що Шиман очолює завод ще з часів президентства Віктор Януковича. Він також є:

фігурантом справи НАБУ, в якій його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, внаслідок якого ПХЗ втратив дохід на суму 43,3 млн грн;

підозрюваним у справі про зловживання на майже 28,5 млн грн.

Нагадаємо, раніше сьогодні суд також взяв під варту двох інших підозрюваних у справі про браковані міни.