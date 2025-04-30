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Ракурс
Суд заключил под стражу Леонида Шимана, фото: Центр противодействия коррупции

Дело бракованных мин — суд взял под стражу директора

30 апр 2025, 21:18
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Шевченківський райсуд Києва сьогодні, 30 квітня, взяв під варту директора «Павлоградського хімічного заводу» Леоніда Шимана.

Він є третім підозрюваним в справі бракованих мін, якому сьогодні обрали запобіжний захід. Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.

Слідчий суддя Шевченківського суду задовольнив клопотання слідчого СБУ та взяв під варту директора Павлоградського Хімзаводу Леоніда Шимана. Він пробуде в СІЗО до 27 червня 2025 року, — розповіли у ЦПК.

Зазначається, що Шиман очолює завод ще з часів президентства Віктор Януковича. Він також є:

  • фігурантом справи НАБУ, в якій його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, внаслідок якого ПХЗ втратив дохід на суму 43,3 млн грн;
  • підозрюваним у справі про зловживання на майже 28,5 млн грн.

Суд взяв під варту Леоніда Шимана, фото: Центр протидії корупції

Нагадаємо, раніше сьогодні суд також взяв під варту двох інших підозрюваних у справі про браковані міни.

Источник: Ракурс


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