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Состоялось заседание суда по делу о 120 тыс. неисправных мин, фото: ЦПК
Дело о 120 тыс. неисправных мин — суд взял под стражу двух подозреваемыхhttps://racurs.ua/n205961-delo-o-120-tys-neispravnyh-min-sud-vzyal-pod-straju-dvuh-podozrevaemyh.htmlРакурс
Шевченківський райсуд Києва взяв під варту двох підозрюваних в справі 120 тис. несправних мін.
Про це сьогодні, 30 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.
«Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Володимир Бугіль задовольнив клопотання слідчого СБУ та застосував до екс-керівника одного з військових представництв міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що у справі також підозрюють:
- гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана;
- його першого заступника Олексія Кириченка.
Вирішується питання, щодо обрання їм запобіжного заходу.
За інформацією слідства:
- у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для ЗСУ. Підприємство мало поставити оптові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн;
- експертиза встановила, що під час виробництва використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений для зарядів до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи заряду. Також капсули-запалювачі мали дефекти, що спричиняло осічки;
- оопри відомі проблеми, підозрювані не зупинили виробництво, прагнучи отримати прибуток із держзамовлення;
- посадовці військового представництва, залучені до схеми, не здійснили належного контролю якості й внесли неправдиві дані в звітність;
- у результаті ЗСУ отримали понад 120 тисяч непридатних пострілів, які були відкликані з фронту, що завдало суттєвої шкоди боєздатності Сил оборони.
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