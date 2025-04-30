Состоялось заседание суда по делу о 120 тыс. неисправных мин, фото: ЦПК

https://racurs.ua/n205961-delo-o-120-tys-neispravnyh-min-sud-vzyal-pod-straju-dvuh-podozrevaemyh.html

Ракурс

Шевченківський райсуд Києва взяв під варту двох підозрюваних в справі 120 тис. несправних мін.

Про це сьогодні, 30 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.

«Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Володимир Бугіль задовольнив клопотання слідчого СБУ та застосував до екс-керівника одного з військових представництв міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у справі також підозрюють:

гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана;

його першого заступника Олексія Кириченка.

Вирішується питання, щодо обрання їм запобіжного заходу.

За інформацією слідства: