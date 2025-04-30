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Відбулося засідання суду у справі про 120 тис. несправних мін, фото: ЦПК

Справа про 120 тис. несправних мін — суд взяв під варту двох підозрюваних

30 кві 2025, 18:15
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Шевченківський райсуд Києва взяв під варту двох підозрюваних в справі 120 тис. несправних мін.

Про це сьогодні, 30 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.

«Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Володимир Бугіль задовольнив клопотання слідчого СБУ та застосував до екс-керівника одного з військових представництв міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у справі також підозрюють:

  • гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана;
  • його першого заступника Олексія Кириченка.

Вирішується питання, щодо обрання їм запобіжного заходу.

За інформацією слідства:

  • у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для ЗСУ. Підприємство мало поставити оптові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн;
  • експертиза встановила, що під час виробництва використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений для зарядів до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи заряду. Також капсули-запалювачі мали дефекти, що спричиняло осічки;
  • оопри відомі проблеми, підозрювані не зупинили виробництво, прагнучи отримати прибуток із держзамовлення;
  • посадовці військового представництва, залучені до схеми, не здійснили належного контролю якості й внесли неправдиві дані в звітність;
  • у результаті ЗСУ отримали понад 120 тисяч непридатних пострілів, які були відкликані з фронту, що завдало суттєвої шкоди боєздатності Сил оборони.

Відбулося засідання суду у справі про 120 тис. несправних мін, фото: ЦПК

Джерело: Ракурс


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