Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Відбулося засідання суду у справі про 120 тис. несправних мін, фото: ЦПК
Справа про 120 тис. несправних мін — суд взяв під варту двох підозрюванихhttps://racurs.ua/ua/n205961-sprava-pro-120-tys-nespravnyh-min-sud-vzyav-pid-vartu-dvoh-pidozruvanyh.htmlРакурс
Шевченківський райсуд Києва взяв під варту двох підозрюваних в справі 120 тис. несправних мін.
Про це сьогодні, 30 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.
«Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Володимир Бугіль задовольнив клопотання слідчого СБУ та застосував до екс-керівника одного з військових представництв міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що у справі також підозрюють:
- гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана;
- його першого заступника Олексія Кириченка.
Вирішується питання, щодо обрання їм запобіжного заходу.
За інформацією слідства:
- у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для ЗСУ. Підприємство мало поставити оптові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн;
- експертиза встановила, що під час виробництва використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений для зарядів до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи заряду. Також капсули-запалювачі мали дефекти, що спричиняло осічки;
- оопри відомі проблеми, підозрювані не зупинили виробництво, прагнучи отримати прибуток із держзамовлення;
- посадовці військового представництва, залучені до схеми, не здійснили належного контролю якості й внесли неправдиві дані в звітність;
- у результаті ЗСУ отримали понад 120 тисяч непридатних пострілів, які були відкликані з фронту, що завдало суттєвої шкоди боєздатності Сил оборони.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...