На Дніпропетровщині затримали керівництво оборонного заводу, фото: СБУ

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СБУ повідомляє про викриття організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів.

На Дніпропетровщині затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів, що виявилися непридатними до бойового застосування, інформує сьогодні, 29 квітня, прес-центр СБУ.

Крім очільників держпідприємства співробітники СБУ затримали екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу, — зазначили у спецслужбі.

За даними слідства:

на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ. Згідно із підписаними документами підприємство мало поставити війську оптові партії 120-х мінометних пострілів;

утім для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, що призвело до не спрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду;

також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування.

У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення, — зазначили в СБУ. — До реалізації схеми керівництво заводу залучило посадовців військового представництва, які мають здійснювати контроль за якістю оборонної продукції.

За матеріалами справи, військові чиновники свідомо «заплющили очі» на браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації. В результаті на фронт потрапили 120 тис. непридатних до використання пострілів, що було підтверджено висновками фахової експертизи.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків). Їм загрожує до 15 років ув’язнення.