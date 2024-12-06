Браковані 120-мм міни замінять за рахунок заводу-виробника

https://racurs.ua/ua/n201910-brakovani-120-mm-miny-zaminyat-za-rahunok-zavodu-vyrobnyka.html

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Браковані 120-мм міни замінять за рахунок заводу-виробника.

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Про це повідомив глава Мінстрату Герман Сметанін. З останніх партій на 54 тис. мін заміні підлягають близько 24 тис.

Наразі військові зафіксували, що 120-мм міни нештатно спрацювали 417 разів. Через це відкрили два кримінальні провадження, тривають слідчі дії та внутрішні перевірки.

Як висновок з ситуації, що склалася, на всіх виробництвах посилено контроль за якістю: як ввезеної продукції, так і виготовленої, — додав Сметанін.

Міноборони розслідує причини нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Використання бракованих партій боєприпасів призупинили — їх вилучили для дослідження.

Раніше військові почали скаржитися на несправне спрацювання снарядів українського виробництва — значна частина з них не вибухала та не долітала до ворожих позицій. Попередні результати розслідування свідчать, що причиною браку можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання.

За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. У Міністерстві оборони повідомили, що військовим будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що йдеться про вилучення понад 100 тисяч мін, які були виготовлені на потужностях двох підприємств Укроборонпрому. За його даними, загалом держава законтрактувала у них близько 1,9 млн мін.