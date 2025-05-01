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Рашисты массированно атаковали Украину беспилотниками в ночь на 1 мая, инфографика: Воздушные Силы

74 БПЛА сбили силы ПВО Украины в ночь на 1 мая (ИНФОГРАФИКА)

1 мая 2025, 10:05
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня (із 19.30 30 квітня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Противник атакував:

  • п’ять балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму;
  • 170 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Чауда у Криму та російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.30:

  • підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;
  • 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

Так, на Київщині вночі внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа в приватному житловому будинку та в поруч розташованій господарчій споруді на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, без потерпілих, — розповіли у відомстві.

Наслідки падіння уламків БПЛА на Київщині, фото: ДСНС

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Источник: Ракурс


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