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Рашисты массированно атаковали Украину беспилотниками в ночь на 1 мая, инфографика: Воздушные Силы
74 БПЛА сбили силы ПВО Украины в ночь на 1 мая (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n205972-74-bpla-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-1-maya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня (із 19.30 30 квітня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Противник атакував:
- п’ять балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму;
- 170 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Чауда у Криму та російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 08.30:
- підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;
- 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.
Так, на Київщині вночі внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа в приватному житловому будинку та в поруч розташованій господарчій споруді на території приватного домоволодіння.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, без потерпілих, — розповіли у відомстві.
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