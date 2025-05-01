Рашисти масовано атакували Україну безпілотниками в ніч на 1 травня, інфографіка: Повітряні Сили

https://racurs.ua/ua/n205972-74-bpla-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-1-travnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня (із 19.30 30 квітня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Противник атакував:

п’ять балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму;

170 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Чауда у Криму та російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.30:

підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;

68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

Так, на Київщині вночі внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа в приватному житловому будинку та в поруч розташованій господарчій споруді на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.