Наслідки російських ударів по Одесі, фото: Одеська ОВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Одесі. Ворог випустив по місту щонайменше два десятки безпілотників.

Внаслідок атаки загинули двоє людей — сімейна пара. Ще 15 людей постраждали. Про це повідомляє видання «Думська».

Зазначається, що рашисти вдарили по житлових багатоповерхівках, приватних будинках, супермаркету, школі та авто. Подекуди спалахнули пожежі.

У мерії міста зазначили, що школа зазнала незначних пошкоджень — вибито чотири вікна.

Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що залізнична інфраструктура Одещині цієї ночі перебувала під ворожим обстрілом.

На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі, — зазначили у компанії.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено одну з ділянок залізниці — постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком.

Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом, — зазначили в «Укрзалізниці».

Джерело: «Думська», «Укрзалізниця»