Арестович договорился до санкций президента

https://racurs.ua/n205982-arestovich-dogovorilsya-do-sankciy-prezidenta.html

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Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції. У списках — 15 фізичних та 36 юридичних осіб, йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, до списку потрапили Олексій Арестович, Мирослав Олешко, Олексій Азаров (син експрем'єра Миколи Азарова), Костянтин Бондаренко, Олексій Лихачов (гендиректора «Росатома») та ряд інших осіб.

Також під санкції потрапили російські підприємства, зокрема Новолипецький металургійний комбінат, «Новатек» та «Арктік СПГ».

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Арестович був позаштатним радником офісу президента і регулярно давав коментарі від імені ОП.