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СБУ предотвратила убийство Стерненко и задержала нападающую
СБУ предотвратила убийство Стерненко и задержала нападающую (ФОТО)https://racurs.ua/n205981-sbu-predotvratila-ubiystvo-sternenko-i-zaderjala-napadauschuu-foto.htmlРакурс
Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка.
1 травня на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці, йдеться у повідомленні спецслужби.
Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Нагадаємо, що це вже третій замах на активіста. Попередні відбулися в Одесі.
Тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації в СБУ пообіцяли інформувати окремо.
Легке поранення, зі мною все гаразд, нападницю затримано, дякую СБУ, — таке повідомлення Стерненко оприлюднив у себе в Телеграм.