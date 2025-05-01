СБУ предотвратила убийство Стерненко и задержала нападающую

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Ракурс

Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка.

1 травня на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці, йдеться у повідомленні спецслужби.

Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Нагадаємо, що це вже третій замах на активіста. Попередні відбулися в Одесі.

Тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації в СБУ пообіцяли інформувати окремо.