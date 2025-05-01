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СБУ попередила вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримала нападницю

СБУ запобігла вбивству Стерненка та затримала нападницю (ФОТО)

1 тра 2025, 14:30
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Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка.

1 травня на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці, йдеться у повідомленні спецслужби.

Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Нагадаємо, що це вже третій замах на активіста. Попередні відбулися в Одесі.

Тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації в СБУ пообіцяли інформувати окремо.

Легке поранення, зі мною все гаразд, нападницю затримано, дякую СБУ, — таке повідомлення Стерненко оприлюднив у себе в Телеграм.

Джерело: Ракурс


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