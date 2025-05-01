Президент объяснил, почему наложил санкции на Арестовича

https://racurs.ua/n205988-prezident-obyasnil-pochemu-nalojil-sankcii-na-arestovicha.html

Ракурс

Президент України Волоидмир Зеленський розповів, що санкції, які він наклав 1 травня, стосувалися компаній і осіб, які обслуговують російське військове виробництво, займаються постачанням для окупаційної армії та пропагандою.

Окремо Зеленський згадав сімох українців, на яких накладено санкції, серед яких був і його колишній позаштатний радник Олексій Арестович. За його словами, вони «повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні».

Президент України доручив готувати й наступні санкційні кроки.

«Ракурс» писав, що Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n205982-arestovych-dogovoryvsya-do-sankciy-prezydenta.html?nocacheсанкції РНБО проти колишнього позаштатного радника ОП Олексія Арестовича, проросійського блогера Мирослава Олешка та ще низки діячів. Загалом до списку потрапили 76 людей та 81 компанія.

https://racurs.ua/ua/n205982-arestovych-dogovoryvsya-do-sankciy-prezydenta.html?nocache