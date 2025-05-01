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Ракурс
Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича

Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича

1 тра 2025, 19:31
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Президент України Волоидмир Зеленський розповів, що санкції, які він наклав 1 травня, стосувалися компаній і осіб, які обслуговують російське військове виробництво, займаються постачанням для окупаційної армії та пропагандою.

Окремо Зеленський згадав сімох українців, на яких накладено санкції, серед яких був і його колишній позаштатний радник Олексій Арестович. За його словами, вони «повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні».

Президент України доручив готувати й наступні санкційні кроки.

«Ракурс» писав, що Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти колишнього позаштатного радника ОП Олексія Арестовича, проросійського блогера Мирослава Олешка та ще низки діячів. Загалом до списку потрапили 76 людей та 81 компанія.

Джерело: Ракурс


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