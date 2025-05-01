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Венс заявив про план адміністрації Трампа щодо війни в Україні протягом наступних 100 днів
Венс заявив про план адміністрації Трампа щодо війни в Україні протягом наступних 100 днівhttps://racurs.ua/ua/n205987-vens-zayavyv-pro-plan-administraciyi-trampa-schodo-viyny-v-ukrayini-protyagom-nastupnyh-100-dniv.htmlРакурс
У наступні 100 днів США зближуватимуть мирні позиції України та росії.
Про це заявив віцепрезидент Штатів Джей Ді Венс.
Венс зазначає, що між Україною та росією «дуже велика прірва» щодо бачення завершення війни. Але перший і необхідний крок для вирішення конфлікту вже зробили — озвучили свої мирні пропозиції.
Журналісти запитали у нього, на якому етапі зараз перебувають мирні перемоивни. У відповідь Венс сказав, що першим кроком до миру було змусити кожну зі сторін зробити мирну пропозицію.
І це справді сталося. Українці сказали: «Це те, чого ми хочемо». росіяни сказали: «Це те, чого ми хочемо», і тепер робота дипломатії полягає в тому, щоб спробувати зблизити ці дві сторони. Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці, — заявив Венс.
Раніше видання Axios повідомило, що Володимир Зеленський вперше після зустрічі з Трампом у Ватикані відчув, що зміг змінити його ставлення до путіна.
Під час зустрічі Зеленський наголосив Трампу, що путін не змінить своєї позиції без додаткового тиску з боку США. У відповідь Трамп зазначив, що, можливо, йому доведеться скоригувати своє ставлення до путіна.
Зеленський також запевнив Трампа, що готовий до компромісів заради завершення війни — але потрібні чіткі й надійні гарантії безпеки для України.
Як зазначає Axios, однією з причин, чому ця розмова пройшла у більш позитивному ключі, могла стати відсутність віцепрезидента Джей Ді Венса та спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа, яких в Україні сприймають як прихильників проросійської позиції.