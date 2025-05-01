Венс заявив про план адміністрації Трампа щодо війни в Україні протягом наступних 100 днів

https://racurs.ua/ua/n205987-vens-zayavyv-pro-plan-administraciyi-trampa-schodo-viyny-v-ukrayini-protyagom-nastupnyh-100-dniv.html

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У наступні 100 днів США зближуватимуть мирні позиції України та росії.

Про це заявив віцепрезидент Штатів Джей Ді Венс.

Венс зазначає, що між Україною та росією «дуже велика прірва» щодо бачення завершення війни. Але перший і необхідний крок для вирішення конфлікту вже зробили — озвучили свої мирні пропозиції.

Журналісти запитали у нього, на якому етапі зараз перебувають мирні перемоивни. У відповідь Венс сказав, що першим кроком до миру було змусити кожну зі сторін зробити мирну пропозицію.