Fox News: Радника Трампа Волца та його заступника Вонга вже звільнили

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Радник Трампа Волц і його заступник йдуть у відставку.

Як повідомляють CBS News та Fox News з посиланням на джерела, радник з національної безпеки Майк Волц і його заступник Алекс Вонг залишають свої посади в Білому домі Дональда Трампа.

Одне з джерел, знайоме з ситуацією в Раді національної безпеки, повідомило, що президент вважає, що з моменту інциденту з Signal минуло достатньо часу, щоб відставка Волца і Вонга можна було оформити як частину реорганізації. Президент не наважувався звільнити Волца, оскільки вважав, що це може бути розцінено як потурання зовнішньому тиску.

У березні Майкл Волц потрапив у скандал після того, як помилково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці у сфері нацбезпеки обговорювали удари США по Ємену.

Після цього Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, а у ЗМІ повідомлялось про обговорення його подальшої долі. Але публічно президент США висловив підтримку своєму раднику з нацбезпеки, назвавши його «хорошою людиною», яка «винесла урок» із ситуації.

Алекс Вонг працював у першій адміністрації Трампа заступником спецпредставника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника держсекретаря з питань Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Державному департаменті.