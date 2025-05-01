У мережі опублікували відео замаху на Сергія Стерненка

https://racurs.ua/ua/n205985-u-mereji-opublikuvaly-video-zamahu-na-sergiya-sternenka.html

Ракурс

У мережі опублікували відео замаху на активіста та волонтера Сергія Стерненка.

ВІдео опублікувала «Українська правда».

Видання пише, що нападниця на Стерненка винаймала квартиру в елітному житловому комплексі у Києві, де проживає громадський активіст, та здійснювала за ним візуальне спостереження. Гроші на замах вона отримала від спецслужб РФ на свої банківські рахунки.

Джерело: дждниця, особу якої встановлено, 1979 року народження з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

За даним джерел УП, в ході проведення заходів із виявлення та протидії терористичній діяльності спецслужб рф на території України на каналах фінансування, в тому числі із використанням віртуальних активів, встановлено особу, яка ймовірно, на замовлення представників російських спецслужб, здійснює підготовчі заходи до вчинення терористичного акту в Києві.

Як повідомили УП джерела, після надходження грошових коштів від спецслужб РФ, кілерша обготівкувала їх через різні банкомати та банківські каси і на виконання вказівок спецслужб РФ 15 квітня винайняла квартиру в столичному елітному житловому комплексі.

В ході контррозвідувальних заходів було встановлено, що кілерша здійснювала візуальне спостереження за Стерненком та 1 травня здійснила замах на його вбивство і була затримано спецпідрозділом ЦСО «А» СБУ.