Последствия российской атаки в Запорожье, фото: Запорожская ОВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 травня, масовано атакували дронами обласний центр Запорізької області.

Наразі відомо про 29 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У постраждалих — контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи. Серед травмованих є 13-річний хлопчик. 12 людей на ранок перебувають в медзакладах обласного центру. Наразі вони отримують необхідну допомогу.

Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури, — розповів він.

Раніше також повідомлялося про одного загиблого, проте згодом ця інформація не підтвердилася — 61-річного чоловіка деблокували з-під завалів та передали медикам.