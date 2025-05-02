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Ракурс
Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Рашисти масовано атакували дронами Запоріжжя — 29 поранених (ФОТО, ВІДЕО)

2 тра 2025, 08:31
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 травня, масовано атакували дронами обласний центр Запорізької області.

Наразі відомо про 29 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У постраждалих — контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи. Серед травмованих є 13-річний хлопчик. 12 людей на ранок перебувають в медзакладах обласного центру. Наразі вони отримують необхідну допомогу.

Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури, — розповів він.

Раніше також повідомлялося про одного загиблого, проте згодом ця інформація не підтвердилася — 61-річного чоловіка деблокували з-під завалів та передали медикам.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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