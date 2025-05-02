Рашисты совершили очередную массированную атаку беспилотниками по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 травня (із 21.30 1 травня) атакували Україну загалом 150 ударними БПЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів тимчасово окупованого Криму та російських Брянська й Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.00:

підтверджено збиття 64 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни;

62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Так, у прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що вночі зазнав масованої атаки локомотиворемонтний завод у Запоріжжі — ЗЕРЗ.

Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів, — наголошують у компанії. — Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки.

Зазначається, що черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож на заводі немає поранених чи загиблих.