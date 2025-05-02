На Куп’янському напрямку дрони прикордонників знищили низку рухомих ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 2 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Дрони прикордонників «Помсти» знищують ворога в русі: мінус 10 мотоциклів, 2 квадроцикли та 8 окупантів на Купʼянському напрямку, — вказано в описі відео.