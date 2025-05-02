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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
10 мотоциклов врага уничтожили дроны пограничников на Купянском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205998-10-motociklov-vraga-unichtojili-drony-pogranichnikov-na-kupyanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Куп’янському напрямку дрони прикордонників знищили низку рухомих ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 2 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Дрони прикордонників «Помсти» знищують ворога в русі: мінус 10 мотоциклів, 2 квадроцикли та 8 окупантів на Купʼянському напрямку, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.