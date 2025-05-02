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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

10 мотоциклів ворога знищили дрони прикордонників на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)

2 тра 2025, 10:59
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На Куп’янському напрямку дрони прикордонників знищили низку рухомих ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 2 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Дрони прикордонників «Помсти» знищують ворога в русі: мінус 10 мотоциклів, 2 квадроцикли та 8 окупантів на Купʼянському напрямку, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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