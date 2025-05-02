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Знищення російських загарбників, скріншот відео
10 мотоциклів ворога знищили дрони прикордонників на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205998-10-motocykliv-voroga-znyschyly-drony-prykordonnykiv-na-kup-yanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Куп’янському напрямку дрони прикордонників знищили низку рухомих ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 2 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Дрони прикордонників «Помсти» знищують ворога в русі: мінус 10 мотоциклів, 2 квадроцикли та 8 окупантів на Купʼянському напрямку, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.