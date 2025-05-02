Громадянин Узбекистану упродовж шести років позбавив життя 11 людей, фото: Київська міська прокуратура

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Ракурс

У Києві до довічного увʼязнення засудили іноземця, який вбив 11 людей.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що 38-річний громадянин Узбекистану упродовж шести років позбавив життя трьох жінок та вісьмох чоловіків. Ще одного потерпілого намагався вбити, але не зміг довести задумане до кінця.

Здебільшого його жертвами були люди без постійного місця проживання, з якими чоловік знайомився, вживав алкоголь, а потім вбивав. Їх тіла знаходили, але встановити обставити та причини смерті було вкрай важко, — розповіли у прокуратурі.

Затримали зловмисника у Києві у січні 2024 року. Він зайшов у магазин квітів у Голосіївському районі та завдав продавчині понад 30 ударів ножем. Після цього забрав її золоті прикраси та втік. У скоєнні цього вбивства чоловік зізнався і почав у деталях розповідати про аналогічні злочини. Зокрема:

у 2018 році у Харкові засуджений працював на одному з ринків, де вбив знайомого сокирою, завдавши понад 30 ударів по голові і тулубу. Він кинув сокиру, документи та телефон у піч, забравши собі гроші вбитого. Після цього поїхав до Києва;

у серпні 2019 року після спільного вживання алкогольних напоїв він вбив раніше знайомого безхатька неподалік станції метро «Деміївська». Засуджений завдав йому безліч ударів ногами та руками, після чого схопив камінь та завдав ще вісім ударів по голові;

на початку вересня 2019 року іноземець побачив сплячого на землі свого давнього знайомого, який не мав постійного місця проживання. Напередодні у них був словесний конфлікт, тож засуджений, знайшовши шмат бетону неподалік, вдарив ним по голові знайомого. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер;

у січні 2020 року, після вживання алкоголю з трьома чоловіками — батьком та його синами, в підвалі будинку в Оболонському району, засуджений задушив усіх по черзі ременем для штанів, поки вони спали;

наприкінці червня 2021 року у Святошинському районі засуджений підійшов до двірника і вдарив по голові. Коли той упав та втратив свідомість, він планував його добити, але побачив поруч людей, тому вкрав гроші та поїхав з міста. Про напад на себе постраждалий до поліції не повідомляв;

у червні 2023 року після знайомства та спільного розпиття алкогольних напоїв на території урочища «Бабин Яр», засуджений задушив жінку руками;

на початку липня 2023 року, неподалік станції метро «Почайна», чоловік познайомився зі своїм земляком. Вони пішли святкувати знайомство, а потім засуджений взяв шматок простирадла, на якому спав потерпілий, та виготовив із нього петлю, щоб вбивство виглядало як самогубство;

кількома днями пізніше в Оболонському районі він задушив жінку, яка звернулася до нього про допомогу з метою з’ясування необхідного для неї подальшого маршруту;

у середині липня 2023 року на Петропавлівській Борщагівці засуджений познайомився у супермаркеті з літнім чоловіком, якого відвів до покинутої будівлі і задушив джинсовою тканиною. Після цього закидав тіло померлого сміттям.

Кожну жертву злочинець добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді та зізнання пом’якшать вирок. Суд, враховуючи доводи прокурорів, оцінив надані докази і визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив максимальне покарання, — зазначили в прокуратурі.

Іноземця визнано винним у вчиненні умисних вбивств та розбійних нападів (ст. 115, 187 Кримінального кодексу). Вироком колегії Голосіївського районного суду міста Києва йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.