На Житомирщині затримали підозрюваного у вбивстві, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n205963-jytel-jytomyrschyny-pobyv-do-smerti-jinku-yaku-splutav-z-drujynou-policiya.html

Ракурс

На Житомирщині місцевий житель побив до смерті жінку, яку сплутав зі своєю дружиною.

Подія сталася у селищі Гришківці Бердичівського району. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирщини.

Зазначається, що вранці 29 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки в одному з приватних будинків цього селища. Правоохоронці встановили, що вона загинула внаслідок травм.

Попередньо встановлено, що напередодні ввечері в будинку місцевого жителя гостювала компанія, серед яких була й потерпіла. У якийсь момент до оселі увірвався односелець господаря, смикнув жінку та завдав їй ударів по обличчю й голові. Після цього пішов геть, а учасники застілля продовжили вживати спиртне. Лише зранку вони помітили, що гостя померла, — розповіли у поліції.

За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті 34-річної жінки — жительки міста Бердичева — стали травми голови.

Поліцейські розшукали 37-річного причетного до події за місцем його проживання та затримали.

За попередньою інформацією, він сплутав потерпілу зі своєю дружиною, яка пішла з дому. Як з’ясувалося, напередодні інциденту між подружжям відбувся сімейний конфлікт, після чого жінка поїхала до свого місця проживання в іншу область, — зазначили у поліції.

30 квітня фігуранту вручили повідомлення про підозру в учиненні умисного вбивства (ст. 115 Кримінального кодексу). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Триває подальше досудове розслідування.