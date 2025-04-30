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На Житомирщині затримали підозрюваного у вбивстві, фото: Нацполіція

Житель Житомирщини побив до смерті жінку, яку сплутав з дружиною — поліція

30 кві 2025, 19:25
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На Житомирщині місцевий житель побив до смерті жінку, яку сплутав зі своєю дружиною.

Подія сталася у селищі Гришківці Бердичівського району. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирщини.

Зазначається, що вранці 29 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки в одному з приватних будинків цього селища. Правоохоронці встановили, що вона загинула внаслідок травм.

Попередньо встановлено, що напередодні ввечері в будинку місцевого жителя гостювала компанія, серед яких була й потерпіла. У якийсь момент до оселі увірвався односелець господаря, смикнув жінку та завдав їй ударів по обличчю й голові. Після цього пішов геть, а учасники застілля продовжили вживати спиртне. Лише зранку вони помітили, що гостя померла, — розповіли у поліції.

За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті 34-річної жінки — жительки міста Бердичева — стали травми голови.

Поліцейські розшукали 37-річного причетного до події за місцем його проживання та затримали.

За попередньою інформацією, він сплутав потерпілу зі своєю дружиною, яка пішла з дому. Як з’ясувалося, напередодні інциденту між подружжям відбувся сімейний конфлікт, після чого жінка поїхала до свого місця проживання в іншу область, — зазначили у поліції.

30 квітня фігуранту вручили повідомлення про підозру в учиненні умисного вбивства (ст. 115 Кримінального кодексу). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Триває подальше досудове розслідування.

На Житомирщині затримали підозрюваного у вбивстві, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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