Житель Миколаєва влаштував стрілянину біля одного з магазинів, фото: Нацполіція

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Ракурс

У Миколаєві сьогодні, 27 квітня, сталася стрілянина біля магазину по проспекту Героїв України.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївщини.

Сьогодні вранці, 27 квітня, до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля магазину по проспекту Героїв України у Миколаєві у ході конфлікту чоловік здійснив постріл в іншого чоловіка, попередньо, з пістолета, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці, які прибули на місце інциденту, з’ясували, що:

в магазині між чоловіками стався конфлікт після зауваження потерпілого зловмиснику щодо стану алкогольного сп’яніння та непристойної поведінки у громадському місці;

вже на вулиці нетверезий фігурант здійснив постріл у груди опоненту та втік із місця події.

Потерпілого з отриманими травмами забрала швидка медична допомога. 26-річний потерпілий перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється, як тяжкий.

Поліцейські, провівши низку оперативних та слідчо-розшукових заходів, у тому числі за участі фахівців управління кримінального аналізу, а також за допомогою записів із камер відеоспостереження, під'єднаних до системи «Безпечне місто», встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець, — зазначили у поліції.

Зловмисника затримали.

Розпочате кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів». Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Також вилучено зброю — попередньо, травматичної дії. Її направили на проведення відповідних експертиз, у результаті яких будуть прийняті подальші процесуальні рішення, зокрема і додаткова кваліфікація дій затриманого.

Наразі поліцейські встановлюють шлях надходження зброї до фігуранта.

Досудове розслідування триває.