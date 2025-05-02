Специалисты ГУР «положили» Сибсеть

https://racurs.ua/n206006-specialisty-gur-polojili-sibset.html

Ракурс

Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провайдерів: зокрема, під атакою опинилася компанія «Сибсети», внаслідок чого тисячі користувачів залишилися без доступу до інтернету.

Про це пише низка ЗМІ з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як зазначається, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери чотирьох філіалів компанії в Сибіру — Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерово та Красноярську.

Інтернет-провайдери підтвердили масштабну DDoS-атаку, повідомили про збої в роботі «особистого кабінету» та мобільного застосунку «Мої Сібсєті» й закликали клієнтів утриматися від звернень на гарячу лінію, аби не перевантажувати телефонний зв’язок.

У період з 30 квітня по 2 травня російські медіа й соцмережі рясніли скаргами користувачів, які не могли скористатися послугами провайдерів.