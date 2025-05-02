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Ракурс
Фахівці ГУР "поклали" Сибсеть

Фахівці ГУР «поклали» Сибсеть

2 тра 2025, 15:58
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Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провайдерів: зокрема, під атакою опинилася компанія «Сибсети», внаслідок чого тисячі користувачів залишилися без доступу до інтернету.

Про це пише низка ЗМІ з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як зазначається, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери чотирьох філіалів компанії в Сибіру — Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерово та Красноярську.

Джерело: Ракурс


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