Фахівці ГУР "поклали" Сибсеть

https://racurs.ua/ua/n206006-fahivci-gur-poklaly-sybset.html

Ракурс

Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провайдерів: зокрема, під атакою опинилася компанія «Сибсети», внаслідок чого тисячі користувачів залишилися без доступу до інтернету.

Про це пише низка ЗМІ з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як зазначається, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери чотирьох філіалів компанії в Сибіру — Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерово та Красноярську.