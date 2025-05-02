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Фахівці ГУР "поклали" Сибсеть
Фахівці ГУР «поклали» Сибсетьhttps://racurs.ua/ua/n206006-fahivci-gur-poklaly-sybset.htmlРакурс
Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провайдерів: зокрема, під атакою опинилася компанія «Сибсети», внаслідок чого тисячі користувачів залишилися без доступу до інтернету.
Про це пише низка ЗМІ з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Як зазначається, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери чотирьох філіалів компанії в Сибіру — Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерово та Красноярську.