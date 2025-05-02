Підозрюваній у нападі на Стерненка обирають запобіжний захід

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Підозрюваній у нападі на активіста і волонтера Сергія Стерненка 2 травня обирають запобіжний захід.

Підозрювана у нападі на волонтера Стерненка визнає свою провину та готова співпрацювати зі слідством. Про це заявив її адвокат, повідомляє наша кореспондентка.

За словами адвоката, жінку завербували російські спецслужби. Жінка розповіла, що спершу її залякував невідомий чоловік, а пізніше вона начебто закохалась у цю людину. Фото «вербувальника» вона не бачила.

Напередодні їй повідомили про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство.

Фігурантці інкримінується скоєння злочину, передбаченого такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

Затримана — 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті.

За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму «контактеру».

Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання — переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі.

Пізніше вона отримала координати «схрону», в якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього.

А вранці 1 травня куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.

У момент виходу Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України.

За результатами обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на рф, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Досудове розслідування СБУ триває. Вживаються комплексні заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.