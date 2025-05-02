Наслідки російської повітряної атаки, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n206004-zaporijjya-vnochi-atakuvaly-11-shahediv-kilkist-postrajdalyh-zrosla-foto.html

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Російські загарбники вчора, 1 травня, у період з 22.06 до 22.20 по обласному центру Запорізької області і району 11 ударних БПЛА типу «Shahed».

Ворожі безпілотники влучили по житловому будинку, гаражному кооперативу, об'єкту інфраструктури, а також поблизу закладів освіти. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Зазначається, що минулої доби до поліції надійшло 142 повідомлення про пошкодження та руйнування багатоквартирних та приватних будинків, закладів освіти, адмінбудівель, транспортних засобів громадян.

На місцях ворожих влучань працювали слідчі поліції та СБУ, за зібраними матеріалами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що кількість поранених зросла до 31 поранений, серед них двоє дітей.