Рашисти завдали наймасовіших ударів по Харкову за весь час війни, інфографіка: Ігор Терехов

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Ракурс

У квітні Харків пережив наймасованіші удари з початку повномасштабного вторгнення. Також цей місяць був рекордним за масштабами руйнувань.

Про це сьогодні, 2 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Від прямих влучань та вибухових хвиль постраждали 533 будівлі. Це сотні зруйнованих дахів, пошкоджених фасадів, розбитих вікон, — розповів він.

Загалом було вибито 10 тис. 533 вікна — у квартирах, на балконах та в під’їздах.

Небачений обсяг. Нам вдалося закрити понад 90% - 9830 вікон. Але це лише тимчасово. Повного скління поки немає. А зима ближче, ніж здається. Тому зараз це наш головний виклик, — зазначив мер.

Також було пошкоджено 147 дахів, 109 з них відремонтовані.

Як ви розумієте, навантаження на комунальні служби — титанічне. Люди працюють 24/7, — наголосив Терехов. — І я безмежно вдячний їм за це. І кожному волонтеру, який допомагає на місцях вибухів, — руками, матеріалами, інструментами. Ваша допомога теж неоціненна.

Раніше Терехов повідомив, що у квітні сталися загалом 136 російських ударів по місту.

Це — абсолютний рекорд. Ворог не зупинявся. Бив уранці, вдень, увечері, вночі. Без перерви. Цілодобово, — наголосив він.

Зазначається, що росіяни для ударів по місту зосереджуються на тактиці масованих атак.

Дрони запускають групами, кількома хвилями з мінімальними інтервалами, щоб вразити зненацька й ускладнити роботу сил ППО, — розповів мер. — Кожен наліт — поранення, загибелі, руйнації. За масштабом — як на початку російського вторгнення.

Загалом за місяць загинули семеро людей, серед них дитина. Ще 230 людей, серед них 19 дітей, було поранено.