Нападниці на Стерненка повідомили про підозру у держзраді та замаху на вбивство

Момент замаху на Сергій Стерненка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206002-napadnyci-na-sternenka-povidomyly-pro-pidozru-u-derjzradi-ta-zamahu-na-vbyvstvo.html

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Нападниці на активіста і волонтера Сергія Стерненка, затриманій напередодні, повідомили про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство.

Сьогодні, 2 травня, їй обиратимуть запобіжний захід, повідомляє «Суспільне» з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)», — зазначили у пресслужбі.

Клопотання про обрання їй запобіжного заходу сьогодні розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Відомо, що затримана — 1979 року народження. Вона з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

Джерело: «Суспільне»