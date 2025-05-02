Нападавшей на Стерненко сообщили о подозрении в госизмене и покушении на убийство

Ракурсhttps://racurs.ua/
Момент покушения на Сергей Стерненко, скриншот видео
Нападавшей на Стерненко сообщили о подозрении в госизмене и покушении на убийствоhttps://racurs.ua/n206002-napadavshey-na-sternenko-soobschili-o-podozrenii-v-gosizmene-i-pokushenii-na-ubiystvo.htmlРакурс
Нападниці на активіста і волонтера Сергія Стерненка, затриманій напередодні, повідомили про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство.
Сьогодні, 2 травня, їй обиратимуть запобіжний захід, повідомляє «Суспільне» з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)», — зазначили у пресслужбі.
Клопотання про обрання їй запобіжного заходу сьогодні розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.
Відомо, що затримана — 1979 року народження. Вона з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.
Джерело: «Суспільне»
Читайте также: У мережі опублікували відео замаху на Сергія Стерненка