Операторы ССО уничтожают врага у Часового Яра, скриншот видео

https://racurs.ua/n206001-boycy-sso-otrazili-vrajeskiy-shturm-vblizi-chasovogo-yara-video.html

Ракурс

Група 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича ССО відбила ворожий штурм поблизу Часового Яру на Донеччині. Після цього оператори знищили ще трьох окупантів, які встигли закріпитися у підвалі житлового будинку.

Відповідне відео, зняте натільними камерами військових, опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Підвал став пасткою для ворогів, противник був повністю знищений. Воїни ССО підійшли до нього впритул та закидали термобаричними гранатами, — зазначається в описі відео. — На цьому ж напрямку оператори вступили в вогневий контакт із ще однією ворожою групою. В результаті знищили кількох окупантів та затрофеїли радіостанцію й зброю противника.

У ССО зазначають, що показані на відео події відбулися ще минулого року, але лише зараз, з міркувань операційної безпеки, їх оприлюднюють.