В Запорожье возросло количество пострадавших в результате атаки российских дронов

Последствия российской воздушной атаки по Запорожью, фото: Иван Федоров

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Ракурс

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів зросла до 30.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Двоє у тяжкому стані, ще четверо — в стані середньої тяжкості. У лікарні обласного центру продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, — зазначив Федоров.

24 людини після отримання медичної допомоги лікуватимуться вдома. Шість — залишаються у лікарні під наглядом медиків. Двоє - чоловік та жінка — у тяжкому стані, — додав він.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 2 травня, вдарили по цивільній інфраструктурі міста Запоріжжя.