Задержан син экс-президента «Мотор-Сичи», фото: СБУ

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Українські правоохоронці спільно з колегами Франції та Монако затримали сина екс-президента АТ «Мотор Січ».

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що спільна слідча група Офісу Генпрокурора, СБУ та правоохоронних органів Французької Республіки і Князівства Монако викрили схему легалізації незаконно отриманих грошових коштів експрезидента АТ «Мотор Січ».

Також правоохоронці встановили обставини вчинення нових кримінальних правопорушень підсанкційним ексвласником наразі націоналізованого підприємства в Запоріжжі.

За даними слідства:

в порушення національної процедури, сім’я екс-власника до 2014 року консолідувала понад 65% акцій оборонного підприємства, які були оформлені на номінальних власників офшорних компаній;

після початку війни з рф, розуміючи, що підприємство втрачає ринки збуту, власник і його син незаконно, без дозволу на передачу контрольного пакета акцій монопольного українського підприємства, продали їх представникам іноземної держави;

упродовж 2016−2025 років син експрезидента АТ «Мотор Січ» у тому числі на території Франції і Монако легалізовував отримані у злочинний спосіб кошти на суму понад 650 млн дол. США.

У квітні 2025 року учасники спільної слідчої групи — прокурори Офісу Генерального прокурора та співробітники СБУ брали участь в обшуках, затриманні та допиті сина ексвласника на території Князівства Монако, які проводились компетентними правоохоронними органами, — розповіли в прокуратурі.

За результатами слідчих дій на території Монако виявлено численне коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб. Його сину повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).

Одночасно на території України колишньому власнику підприємства повідомлено про підозру у привласненні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).

У жовтні 2022 року СБУ затримала екс-нардепа, колишнього президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності «Мотор Січі» за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві рф.

Затримання відбулося в межах кримінального провадження про незаконне постачання з боку «Мотор Січі» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Нещодавно суд продовжив їм строк дії запобіжного заходу до 10 червня.

У жовтні 2023 року СБУ передала до суду справу Богуслаєва та заарештувала його активи на суму понад 12 млрд грн.